ЖКХ

Более тысячи проектов планируется запустить в РФ в 2020 году в рамках программы «Чистая вода» - замглавы Минстроя

Свыше тысячи проектов в рамках программы «Чистая вода» планируется запустить в РФ в следующем году, сообщил в четверг замглавы Минстроя Максим Егоров.

«Мы считаем, что уже на следующий год у нас планируется запуск более тысячи проектов по всей стране», - сказал Егоров на сессии «Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества» Восточного экономического форума.

Он добавил, что сейчас идет согласование региональных программ по проекту «Чистая вода».

«Мы это работу совместно проводит с коллегами из Минприроды, Роспотребнадзора, до 1 октября будем понимать каждый объект, который будет у нас по "Чистой воде" в каждом субъекте РФ», - сказал Егоров.

«По ДФО действительно у нас есть проблемы, но мы понимаем с каждым субъектом, как их решать. Проблемы есть и в наличии проектно-сметной документации, и вообще в проектах современных технологий, которые должны использоваться в водоочистке», - добавил замглавы Минстроя.