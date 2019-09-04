ЖКХ

Система водоснабжения одного из микрорайонов поселка Бежаницы капитально отремонтирована

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Бежаницкий район в четверг, 5 сентября, проконтролировал выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения одного из микрорайонов поселка Бежаницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе адмнистрации региона, соответствующее поручение Михаил Ведерников дал руководству района по итогам личного приема граждан. В прошлом году к главе региона обратилась жительница поселка Лидия Шуткина с жалобами на перебои водоснабжения и аварийное состояние водонапорной башни.

Глава региона вместе с руководителем муниципалитета Сергеем Михеевым выехал на место проведения ремонтных работ, чтобы лично проинспектировать выполнение своего поручения.

В настоящее время завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения по улице Советской и Березовому переулку. Практически закончены работы и по ремонту водонапорной башни. На эти цели из резервного фонда были выделены около 2 млн рублей.

Лидия Шуткина от имени жителей микрорайона поблагодарила губернатора за помощь. «Спасибо, что нас услышали. Решена серьезная для нас проблема. Теперь качество воды - очень хорошее», — отметила она и рассказала, что сегодня был произведен тестовый запуск воды в дома граждан. Все прошло без сбоев. В ближайшие дни ремонтные работы будут полностью завершены.

Глава муниципалитета подчеркнул, что доволен качеством выполненных работ, которые подрядчик завершил даже раньше срока.

Напомним, что обновленная система водоснабжения охватывает жителей 9 многоквартирных домов и около 60 домов частного сектора.