ЖКХ

В Пскове прошел третий региональный форум «Активный совет — счастливый дом»

В Пскове в четверг, 5 сентября, прошел третий региональный форум «Активный совет - счастливый дом». В пленарном заседании приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, а также председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Василий Осипов приветствовал участников форума от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Форум - площадка, на которой есть возможность обсудить достаточно важные вопросы сферы ЖКХ. Сегодня темами стали проведение капитального ремонта в многоквартирных домах и реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами», - отметил вице-губернатор и пожелал участникам плодотворной работы.

Игорь Шпектор поблагодарил организаторов за приглашение на форум. «Наше посещение Псковской области достаточно открытое. Мы вышли на диалог с местными жителями и областными властями. Могу отметить, что в регионе есть вопросы, для решения которых требуется увеличить финансирование субъекта по линии федеральных властей», - сказал он и отметил, что по итогам посещения Псковской области соответствующее письмо будет направлено в адрес президента России.

Участники форума провели две сессии: «Реформирование ЖКХ» и «Реформа отходоперерабатывающей отрасли в регионах России». С докладами выступили представители Псковской области, положительным опытом поделились представители Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей. В рамках форума состоялись два круглых стола, на которых участники обсудили вопросы переработки твердых бытовых отходов и стимулирования энергоэффективного капитального ремонта.