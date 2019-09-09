ЖКХ

Власти Псковского района: Проблема с перебоями подачи воды в деревне Загорицы будет устранена в ближайшее время

В деревне Загорицы Псковского района практически на протяжении месяца местные жители страдают от перебоев с подачей холодной воды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил местный житель.

По словам мужчины, он неоднократно обращался с данной проблемой в МП Псковского района «Коммунальные услуги», но ситуация не разрешается.

Первый заместитель главы Псковского района Владимир Кузь пояснил корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что районной администрации о данной проблеме известно. В настоящий момент закуплены необходимые материалы, идет активная подготовка к отопительному сезону.

Владимир Кузь подчеркнул, что в ближайшее время проблема с перебоями подачи воды в деревне Загорицы будет устранена.