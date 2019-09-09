ЖКХ

Председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова войдет в рабочую группу по согласованию расположения экотехнопарков в регионе

Комитет по строительству и ЖКХ администрации Псковской области учтет пожелание председателя Псковского облсовпрофа, депутата Псковского областного Собрания Ульяны Михайловой о включении её в состав рабочей группы по согласованию мест расположения экотехнопарков на территории Псковской области – при формировании проекта данной рабочей группы. Об этом сообщается в ответе и.о. председателя комитета Ирины Васильевой на запрос Ульяны Михайловой от 8 августа, пояснили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Напомним, что 7 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать рабочую группу по созданию экотехнопарков в регионе.

Глава региона подчеркнул, что предварительные места размещения экотехнопарков должны быть согласованны с жителями районов. «Нужно сформировать рабочую группу, куда войдут эксперты, представители местного самоуправления, актив района, общественники. Для нас мнение населения в приоритете», - отметил Михаил Ведерников. Он напомнил присутствующим о социальной ответственности тех, кто будет строить в регионе экотехнопарки.

Представители регионального оператора рассказали, что в регионе появятся объекты с современным полигоном, сортировочными и перерабатывающими заводами. Планируется, что в дальнейшем экотехнопарки займутся не только переработкой отходов, но и созданием товаров из переработанного вторсырья.

Для возможного строительства уже определили участки: два в северной зоне и один - в южной. Планируется, что два экотехнопарка появятся в Псковской области в 2021-м году, а в 2022-м - начнут работу.