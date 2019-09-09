ЖКХ

Жилой фонд Пскова готов к зиме на 95%

Очередное рабочее совещание с управляющими организациями Пскова состоялось в управлении городского хозяйства администрации Пскова в четверг, 12 сентября, под председательством начальника отдела УГХ Сергея Абрамова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в совещании также приняли участие заместитель главы города Сергей Гаврилов и представители ресурсоснабжающих организаций По словам представителя Псковских тепловых сетей, по состоянию на 12 сентября предприятие полностью готово к новому отопительному сезону, жилой фонд города, обслуживаемый управляющими компаниями - на 95%. При этом он отметил, что в этом году по многоквартирным домам готовность выше, чем в прошлом, так как в предыдущем году показатель в 95% был достигнут по состоянию на 27 сентября.

Вопрос о содержании детских игровых площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов и находящихся на обслуживании управляющих компаний, озвучил Сергей Абрамов. Он напомнил требования ГОСТа и попросил руководителей управляющих компаний не оставлять без внимания и муниципальные детские площадки, находящиеся на обслуживаемых ими территориях, и сразу же сигнализировать в УГХ, если обнаружится, что тот или иной элемент такой площадки пришел в аварийное состояние.

Он также обратился к участникам совещания с просьбой сообщать о бесхозных детских площадках и отдельных игровых объектах, которые нигде не числятся ни на балансе, ни на обслуживании. Такие объекты подлежат демонтажу, так как они опасны в эксплуатации.