ЖКХ

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Псковская область занимает в рейтинге 52 место. Указывается, что в среднем ежемесячно каждая псковская семья в 2018 году потратила на оплату ЖКУ 10,4% общих доходов, а ежемесячная плата в среднем составляет 3143 рубля.

Как отмечают аналитики, на Камчатке такая статья расходов, как плата за ЖКУ, «съедает» до 15 процентов семейного бюджета, или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Также много тратят на «коммуналку» в Магаданской области (14 процентов бюджета) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5 процента). В обоих регионах ежемесячная плата за ЖКУ превышает 8 тысяч рублей.

Меньше всего, в свою очередь, платят в Дагестане (4,6 процента семейного бюджета, или 2,4 тысячи рублей в месяц). Также низкие показатели в Ингушетии (4,8 процента), Хакасии и Татарстане (7,1 процента), Чечне (7,2 процента) и Забайкалье (7,3 процента). В Москве на ЖКУ уходит 8 процентов заработка, или около 6,5 тысячи рублей в месяц.

Эксперты объясняют позиции регионов в рейтинге влиянием различных факторов — это уровень тарифов, уровень доходов жителей в конкретном субъекте РФ, доля населения, проживающего именно в квартирах, а также природно-географические причины.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги составили 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, долг вырос на 28,7 миллиарда. Больше всего физические лица задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.