ЖКХ

ФАС выступила против обязательной установки счетчиков тепла в квартирах

Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу Минстроя об отмене обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом «Известиям» заявил замглавы ФАС Виталий Королёв.

По его словам, такое обязательство можно заменить, например, оснащением домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температуры за окном, а также развитием института энергосервисных контрактов (когда инвестор меняет оборудование в доме на сберегающее и зарабатывает на экономии электричества).

Кроме того, одним из недостатков обязательной установки счетчиков в ФАС назвали невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.

При этом Королёв отметил, что отмена обязательной установки приборов учета не повлечет изменений при расчете тарифов.

Замглавы Минстроя Максим Егоров, в свою очередь, указал, что стоимость счетчиков высока, поэтому нельзя навязывать эти расходы гражданам.

Норма об обязательных счетчиках действует с 2012 года и не раз становилась предметом споров чиновников. По словам экспертов, сегодня плата за тепло — самая непрозрачная статья расходов на услуги ЖКХ.