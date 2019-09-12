ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Алексеем Кирилловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - член Общественной палаты Псковской области, председатель общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Речь пойдет о проблемах регионального ЖКХ и возможных путях их решения, о готовности Псковской области к отопительному сезону и о том, как развивается ТОС - территориальное общественное самоуправление в Пскове и области.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.