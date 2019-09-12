ЖКХ

Эксперт: В вопросе обращения с ТКО жители Псковской области чаще жалуются на несанкционированные свалки

В отношении вопросов обращения с ТКО жители Псковской области больше всего жалуются на несанкционированные свалки. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил член Общественной палаты Псковской области, председатель общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

«В целом, в отношении работы нашего регионального оператора по обращению с ТКО (ООО "Экопром", - ред.) количество жалоб, поступающих к нам, сократилось. Если раньше был шквал вопросов о том, что организация что-то начисляет не так, направляет не туда, или о появлении "мусорной" реформы в целом, то сейчас на первое место по обращениям выходят несанкционированные свалки. Причем, вопросы стали более корректными», - отметил Алексей Кириллов.

Кроме того, председатель Общественного совета добавил, что зачастую жалобы на несанкционированные свалки поступают, поскольку из деревень не до конца налажен вывоз мусора: не хватает мусорных контейнеров: «Но здесь нужно отметить, что многое зависит не только от регионального оператора, но и от подрядчиков, и от главы района, от собственников территорий и работы с населением».