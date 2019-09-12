ЖКХ

«​​​​​​​Эхономика» с Алексеем Кирилловым. ВИДЕО

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Эхономика». Гость студии - член Общественной палаты Псковской области, председатель общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко беседовали с ним о проблемах регионального ЖКХ и возможных путях их решения, о готовности Псковской области к отопительному сезону и о том, как развивается ТОС - территориальное общественное самоуправление в Пскове и области.