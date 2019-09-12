ЖКХ

Продолжается отбор подрядных организаций для капремонта многоквартирных домов в Псковской области

4 сентября стартовал предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе на оказание услуг (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения Фонда капремонта.

Адрес сайта электронной площадки для подачи заявок https://www.sberbank-ast.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8(8112) 29-82-66 и 29-82-18.

Предварительный отбор осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 01.07.2016 года № 615.

Прием заявок на участие в предварительном отборе продлится до 24 сентября, окончание срока рассмотрения заявок - 30 сентября.