ЖКХ

Более 50 домов Невеля получили возможность подключения к природному газу

Около 50 домов частного сектора и 3 многоквартирных дома Невеля получили возможность подключиться к природному газу. Это стало возможно благодаря решению вопроса с врезкой трубы в частный газопровод, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время представители администрации Невельского района проводят информирование жителей, проживающих в частном секторе и многоквартирных домах улиц Кирова и Горького о возможности проведения газа в дома. Кроме того, пользователями ведется сбор документов, необходимых для подключения. Газификация будет проводиться в рамках федеральной программы технологического подключения, которая реализуется министерством энергетики и направлена на предоставление равного доступа к услугам.

Напомним, что летом этого года после того, как руководству муниципального образования удалось договориться с тремя собственниками газопровода, был заключен договор на присоединение и проведение пусконаладочных работ. Врезка трубы подрядчиком, бригадой Невельского ремонтно-эксплуатационного участка «Газпром газораспределение Псков», произведена в июле текущего года. В результате к газу были подключены 15 домов частного сектора. На работы было потрачено около 240 тыс рублей муниципального бюджета.