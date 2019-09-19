ЖКХ

Проверить дымоход и вентиляцию призывают псковичей до начала отопительного сезона

АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает - дымоходы и вентиляционные каналы подлежат обязательной проверке как минимум 3 раза в год: за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине и не позднее, чем за 7 дней после его завершения. Отсутствие тяги в дымоходе (вентиляционном канале) является одной из причин отравления людей угарным газом (СО).

Скоро начнется отопительный сезон и каждому потребителю газа нужно помнить, что при отсутствии тяги или плохой тяге в дымоходах и вентиляционных каналах подача газа потребителю может быть приостановлена без его предварительного уведомления.

Нарушение тяги возможно в любой квартире или доме, где имеются газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход.

Причины отсутствия тяги:

- засорение дымоходов и вентиляционных каналов строительным мусором, посторонними предметами;

- не плотность (не герметичность) стенок дымовых и вентиляционных каналов;

- недостаточный приток воздуха в помещение.

При возникновении сомнений по поводу состояния вентиляционных каналов, их пропускную способность можно проверить самостоятельно подручными методами. Нужно взять неплотный лист бумаги и поднести его к отверстию вентиляционного канала – при наличии необходимой тяги лист должен притянуться к отверстию и удержаться на нем. Если бумага не задержалась на решетке ограждения канала и упала - значит, тяга в вентиляционном канале недостаточна и Вам необходимо обратиться в свою Управляющую организацию для проведения работ по его очистке.

За проверку исправности дымовых и вентиляционных каналов в частном доме отвечает потребитель, в многоквартирном - управляющая компания или ТСЖ при возложении на нее соответствующих полномочий собственниками квартир.