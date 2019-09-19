ЖКХ

Подачу тепла в жилые дома в Великих Луках начнут 23 сентября

Подачу тепла в жилые дома в городе Великие Луки начнут 23 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, об этом заявил и.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк на состоявшейся в понедельник 26-й сессии Великолукской городской Думы.

Подготовка городского жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2019-2020 годов стала одной из главных тем обсуждения очередного заседания Великолукской городской Думы.

По словам Юрия Власюка, техническое обследование, проведенное 16 сентября, показало 100% готовность МУП «Тепловые сети» к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, предприятие в полном объеме обеспечено резервным топливом.

Что касается начала отопительного сезона, то 19 сентября, как отметил Юрий Власюк, было подписано соответствующее постановление администрации города Великие Луки № 1972 «О начале отопительного сезона 2019-2020 гг. в муниципальном образовании «Город Великие Луки». Как сообщил Юрий Власюк, город к отопительному периоду готов. С 23 сентября будут включать отопление.

По существу представленного доклада высказался заместитель главы города, депутат Денис Мунштуков, который отметил, что отопительный сезон - это непростой период для коммунальных служб города, но они всегда ответственно относятся к выполнению своих обязанностей.

«Как прозвучало в докладе Юрия Ивановича, коммунальными службами была проделана большая работа в рамках подготовки к отопительному сезону, и я хочу поблагодарить всех сотрудников служб за проделанную работу и ответственное отношение к делу», - сказал Денис Власюк.

Всего парламентариями было рассмотрено одиннадцать вопросов в основной части, и один в разделе «разное».