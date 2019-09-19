ЖКХ

В Великих Луках идет модернизация уличного освещения

Впервые на заседание Великолукской городской Думы для рассмотрения был вынесен вопрос о модернизации уличного освещения в городе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, информацию по данной теме представил и.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк. Он отметил, что снижение затрат на оплату электроэнергии за освещение улиц, улучшение его качества является одной из ключевых задач.

«Многие системы уличного освещения были введены в эксплуатацию более 20 лет назад и на сегодняшний день не отвечают требованиям по энергоэффективности», - констатировал Юрий Власюк.

Он отметил, что в целях экономии и из экологических соображений для уличного освещения необходимо использовать светодиодные светильники на основе светодиодных ламп.

«На сегодняшний день на территории города Великие Луки установлено 5263 уличных светильника, из них 1420 светодиодные и 3843 светильника иного вида. Из которых: 2315 светильника ДНАТ – это дуговая натриевая трубчатая лампа и 1528 – это дуговая ртутная люминисцентная лампа», – сообщил Юрий Власюк.

Также он доложил, что на протяжении 2018 года администрация города Великие Луки вела переговоры с ПАО «Ростелеком» и Группой компаний «Световые технологии» по заключению энергосервисного контракта, основной целью которого является комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения города. На основании полученных коммерческих предложений, собственного аудита и проведенного технико-экономического анализа было принято решение о модернизации уличного освещения за счет поэтапной замены устаревших светильников на современные светодиодные.

В начале текущего года глава администрации города вышел с инициативой в Великолукскую городскую Думу о выделении финансовых средств для приобретения светодиодных светильников. В феврале – марте был проведен анализ рынка осветительных приборов, применяемых материалов, современных светодиодов и качественных характеристик уличных светильников с оценкой мощности каждого светильника применительно к ширине дорожного полотна и тротуара по каждой улице.

В результате был заключен муниципальный контракт с ООО «Мега Лит» на поставку светодиодных светильников из металлического корпуса с гарантией 36 месяцев.

В данный момент монтаж новых светильников осуществляется силами МП «Зеленхоз», затем, согласно проведенному электронному аукциону, этой работой займется ООО «Енисей Свет».

«Так, МП «Зеленхоз» заменено более 100 светильников, до конца года в рамках договора будет произведена замена еще 232 светильников», - рассказал Юрий Власюк.

Далее ООО «Енисей Свет» установит 786 светильников уличного освещения на ул. Л. Чайкиной, ул. Клевцова, ул. Ставского, ул. Стадионной, ул. Сибирцева, ул. Малышева; ул. М. Кузьмина, проспекте Ленина от моста до ул. Горицкой, на набережной Л. Шмидта, ул. Тимирязева, ул. Зеленой, ул. Энгельса, ул. Первомайской, ул. Печорской, ул. Полиграфистов, ул. Ботвина, а также на многих пешеходных переходах города Великие Луки.

Как заверил и.о. первого заместителя главы администрации города, работа над модернизацией уличного освещения на этом не заканчивается. Ежегодно на протяжении последних 7 лет администрация города выполняет работы по строительству новых линий уличного освещения.

«Этим летом построены 3 новых линии с опорами и светодиодными светильниками по ул. Киевский тупик (от дома № 24 по ул. Строительной до границы города), ул. Маршала Жукова (от ул. Новосокольнической до ул. Корниенко, от набережной Новослободской до дома № 5 по ул. Маршала Жукова), а также по ул. Полиграфистов (от пр. Октябрьского до дома № 9, корпус 3 по ул. Ботвина). К концу сентября текущего года завершится строительство сети уличного освещения на ул. Гоголя (от акционерного общества «Опытный завод «Микрон» до акционерного общества «Великолукский опытный машиностроительный завод»)», – сообщил Юрий Власюк и привел ряд дополнительных доводов в пользу модернизации уличного освещения.

Представленная информация была единогласно одобрена депутатами Великолукской городской Думы.

«Модернизация осуществляется для улучшения качества освещенности улиц, дорог, тротуаров. Это, прежде всего, необходимо для безопасности детей, жителей нашего города, которые являются как пешеходами, так и водителями. Жизнь и здоровье людей всегда стоит на первом месте», – отметила, в частности, депутат Елена Чернозубова.