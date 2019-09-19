ЖКХ

Псковская ГРЭС начала отопительный сезон в Дедовичах

24 сентября в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района Псковская ГРЭС начала отопительный сезон. Подача тепла в п. Дедовичи обеспечена в полном объеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В межотопительный период в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону специалисты электростанции выполнили плановый ремонт теплофикационного оборудования и тепловой сети.

Произведено полное техническое диагностирование оборудования с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры, устранены недостатки системы шариковой очистки конденсатора турбины. Кроме того, выполнены сверхтиповые работы по ремонту комбинированных стыков на ширмах конвективного пароперегревателя котла, позволяющие повысить надежность эксплуатации основного оборудования электростанции.

На объектах системы теплоснабжения заменены изношенные участки трубопроводов, выполнен ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников магистральных тепловых сетей.

«Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду включает достаточно большой перечень работ. Своевременный и качественный ремонт – основа стабильного функционирования оборудования в зимний период, – отметил директор Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» Евгений Голубев. – Энергетики и представители подрядных организаций со всей ответственностью подходят к выполнению поставленных задач для сохранения надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей поселка Дедовичи».