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ЖКХ

Верховный суд разъяснил, при каких условиях энергетики имеют право отключить свет у должника

24.09.2019 10:39|ПсковКомментариев: 0

Как правильно и по закону сообщить должнику о том, что ему отказано в коммунальной услуге? Вот такой необычный спор вынужден был разрешать Верховный суд РФ, пишет «Российская газета».

Злостному неплательщику за коммуналку отрезали подачу электроэнергии. Он пожаловался, что его об этой неприятности не поставили в известность, и энергетикам велели возобновить подачу света. И все из-за того, что они неправильно уведомили должника. А как правильно это сделать? На этот вопрос и ответил Верховный суд РФ. Проблема долгов по ЖКХ - одна из самых тяжелых, и это признается уже на государственном уровне. По данным министерства строительства и ЖКХ, на начало этого года общий размер долга перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1,238 триллиона рублей. Из них 750 миллиардов - это долги населения. Остальное накопили управляющие компании. И должникам, как и тем, кто поставляет услуги ЖКХ, надо четко знать свои законные не только обязанности, но и права.

Просто так, без предварительного предупреждения отключить гражданину - неплательщику коммунальную услугу не так просто, как это кажется на первый взгляд. Существует в такой ситуации некий законный алгоритм действий для организаций, которые поставляют коммунальные услуги и которым человек задолжал. Несоблюдение всех необходимых пунктов предупреждения чреваты тем, что коммунальную услугу заставят поставлять, несмотря на имеющийся долг.

Обычно должнику по почте отправляется заказным письмом предупреждение, что если он не погасит образовавшийся долг, то останется, как в нашем случае, без света. Предупреждение идет по почте и с обязательным уведомлением о вручении гражданину-должнику.

Без письменного предупреждения, отключить коммунальную услугу неплательщику не так просто, как кажется на первый взгляд.

В нашем случае такое письмо «счастья» адресатом получено не было. И письмо, пролежав на почте положенный срок, было возвращено отправителю. Так вот главное - по мнению Верховного суда РФ, это «не свидетельствует о том, что потребитель поставлен в известность о возможности введения ограничения либо прекращения предоставления ему коммунальной услуги».

Проще говоря, если человек такого предупреждения не получил, то и отключать ему коммунальную услугу нельзя. Подчеркнем - неполученным считается письмо независимо от причин, по которым корреспонденцию получатель не забрал.

Именно к такому выводу пришел Верховный суд РФ, рассматривая жалобу некой ресурсоснабжающей организации. Она ограничила своему должнику неоплаченную коммунальную услугу. А должник нажаловался в местный орган жилнадзора, который предписал возобновить потребителю подачу коммунальной услуги по электроснабжению, потому что свет ему выключили «без надлежащего уведомления потребителя за 20 суток».

Поставщики электроэнергии пыталась обжаловать такое, незаконное, на его взгляд, предписание в местном суде.

Там энергетики объясняли, что должнику заказным письмом было отправлено уведомление о задолженности и о возможном «ограничении режима потребления электрической энергии». Это они подтвердили, предъявив суду реестр почтовых отправлений с отметкой почтового отделения.

Судя по отчету об отслеживании отправления, письмо прибыло в место вручения. И 1 сентября была сделана неудачная попытка вручения, почтовое отправление выслано отправителю.

«Ограничение режима потребления электрической энергии» - проще говоря, отключение света - произошло12 сентября.

Районный суд признал предписание жилнадзора незаконным, так как энергетики «не обеспечили получение потребителем соответствующего предупреждения» о предстоящем ограничении подачи коммунальной услуги. Как подчеркнул местный суд, доказательства, подтверждающие факт получения потребителем предупреждения, в материалах дела отсутствуют.

А отсюда вывод - значит, ограничение потребления электрической энергии проведено без соблюдения прописанного в соответствующем законе 20-дневного срока, который начинает отсчитываться с момента получения потребителем предупреждения.

Следующая же инстанция - апелляционный суд, - напротив, сочла предписание энергетикам незаконным, так как, по данным Почты России, уведомление было доставлено 31 июля, но не было ему вручено. А в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса РФ, уведомления или «иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю».

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило гражданину, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Следовательно, сделал вывод Верховный суд, двадцатидневный срок на отключение коммунальной услуги, надо считать именно с даты доставки почтой уведомления потребителю. А отсюда вытекает, что срок соблюден, предписание энергетикам включить свет - незаконное.

Окружной суд посчитал, что применять статью 165.1 Гражданского кодекса РФ в нашем случае нельзя, так как правоотношения по обеспечению коммунальными услугами находятся в сфере регулирования жилищного законодательства и Закона «О защите прав потребителей». А вот нормы гражданского законодательства в части защиты потребителей и в части жилищных правоотношений носят общий характер.

Еще один важный момент - пункт 119 Правил N 354 содержит специальный порядок уведомления должника и требует факта личного вручения почтового уведомления. Сам по себе факт направления в адрес потребителя предупреждения заказным письмом с уведомлением о вручении, которое адресатом не получено, причем независимо от причин неполучения, и возвращено отправителю, не свидетельствует, что потребитель поставлен в известность о возможности введения ограничения либо прекращения предоставления ему коммунальной услуги.

Значит, 20-дневный срок не соблюден, а предписание включить свет соответствует закону.

Источник: Псковская Лента Новостей
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