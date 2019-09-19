ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Тарасовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - директор ООО УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

Речь пойдет о подготовке к отопительному сезону в Псковской области и его начале, о проблемах сферы ЖКХ, которые он обнажил - состоянии инженерных сетей, устаревших технологиях и накопившихся долгах в коммунальном секторе, а также о ключевых проектах, направленных на повышение качества коммунальных услуг.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.