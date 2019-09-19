ЖКХ

Задолженность за капремонт свыше 6 месяцев псковичи смогут погасить по соглашению

Фонд капитального ремонта Псковской области уведомляет, что в случае образования задолженности по взносам на капитальный ремонт свыше 6 месяцев есть возможность погасить ее с помощью соглашения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, рассрочка платежа предоставляется на срок до 24 месяцев. Услуга предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Петровская, 51, 5 этаж с письменным заявлением, оформленным на имя руководителя Фонда капитального ремонта.

К заявлению необходимо предоставить:

копию паспорта;

копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;

копии документов, подтверждающих уплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 8(8112) 298217, 298227, 298270, 298268, 298269