Задолженность за капремонт свыше 6 месяцев псковичи смогут погасить по соглашению

Фонд капитального ремонта Псковской области уведомляет, что в случае образования задолженности по взносам на капитальный ремонт свыше 6 месяцев есть возможность погасить ее с помощью соглашения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, рассрочка платежа предоставляется на срок до 24 месяцев. Услуга предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт.
Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Петровская, 51, 5 этаж с письменным заявлением, оформленным на имя руководителя Фонда капитального ремонта.
К заявлению необходимо предоставить:
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 8(8112) 298217, 298227, 298270, 298268, 298269