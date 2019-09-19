Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О мерах поддержки СО НКО
Дом от А до Я
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Обувь для осенней непогоды
Кооперация производства и науки
Проверьте дымоход и вентиляцию!
и снова #Пушкинбал
Тёмная лошадка кому быть главой?
все о текстильном ПЭТ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дойная корова или опора?
 
 
 
ещё ЖКХ 19.09.2019 17:106 Отопление в жилые дома псковичей планируют дать 24 сентября 24.09.2019 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Тарасовым 24.09.2019 12:340 Задолженность за капремонт свыше 6 месяцев псковичи смогут погасить по соглашению 24.09.2019 10:390 Верховный суд разъяснил, при каких условиях энергетики имеют право отключить свет у должника 24.09.2019 10:000 Псковская ГРЭС начала отопительный сезон в Дедовичах 24.09.2019 09:076 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока
 
 
 
Самое популярное 23.09.2019 14:153 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 21.09.2019 11:0510 В Пскове открылась 20-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. ФОТО 23.09.2019 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 22.09.2019 22:410 Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе 23.09.2019 10:190 Обнаружен труп пенсионера, ушедшего за клюквой в Пустошкинском районе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Задолженность за капремонт свыше 6 месяцев псковичи смогут погасить по соглашению

24.09.2019 12:34|ПсковКомментариев: 0

Фонд капитального ремонта Псковской области уведомляет, что в случае образования задолженности по взносам на капитальный ремонт свыше 6 месяцев есть возможность погасить ее с помощью соглашения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, рассрочка платежа предоставляется на срок до 24 месяцев. Услуга предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Петровская, 51, 5 этаж с письменным заявлением, оформленным на имя руководителя Фонда капитального ремонта.

К заявлению необходимо предоставить:

  • копию паспорта;
  • копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;
  • копии документов, подтверждающих уплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 8(8112) 298217, 298227, 298270, 298268, 298269

Теги: #ЖКХ #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Вокруг спектакля «Ревизор» псковского театра разгорелся скандал - артистов обвинили в порнографии на сцене свердловского ТЮЗа. Допустимо ли вольное обращение с классикой?
В опросе приняло участие 506 человек
24.09.2019, 13:320 Организаторы  конкурса красоты «Мисс Псков 2019» объявили дату проведения кастинга 24.09.2019, 13:250 Инаугурация избранного главы муниципалитета прошла в Бежаницком районе 24.09.2019, 13:230 Псковская областная библиотека приглашает на лекцию по архитектуре 24.09.2019, 13:200 В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении
24.09.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Тарасовым 24.09.2019, 12:562 Олег Брячак: Уверен, что губернатор не будет предвзято относиться к избранным от «Яблока» главам районов 24.09.2019, 12:480 В Псковском драмтеатре покажут спектакль для детей «Я сделал крылья и летал» 24.09.2019, 12:470 Эксперт: Межевать земельный участок или нет?
24.09.2019, 12:340 Задолженность за капремонт свыше 6 месяцев псковичи смогут погасить по соглашению 24.09.2019, 12:330 Состоялась инаугурация главы Пушкиногорского района Александра Баранова 24.09.2019, 12:290 За производственную травму жительнице Дно выдали автомобиль за 509 тысяч рублей 24.09.2019, 12:280 Пыталовская прокуратура добилась устранения нарушений в ФАПе Островской межрайонной больницы
24.09.2019, 12:250 Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» открылся в Пскове 24.09.2019, 12:160 Прокуратура Порховского района требует наказать виноватых в небезопасном состоянии дорог 24.09.2019, 12:134 Интерактив: Простые лайфхаки для УГХ, или Все гениальное просто 24.09.2019, 11:460 В Псковской области из-за отсутствия разрешения на ввоз вернут более 18 тонн мороженой рыбы
24.09.2019, 11:450 Роструд: Возможность предварительного тестирования соискателей стала доступна на портале «Работа в России» 24.09.2019, 11:350 СКР проведет проверку по факту получения смертельной травмы юным велосипедистом в Великолукском районе 24.09.2019, 11:250 Туристка из России получила серьезные травмы в ДТП в Таиланде 24.09.2019, 11:220 Лидер псковских «эсеров» станет гостем программы «Гайд-парк»
24.09.2019, 11:151 Отдохнуть в аквапарке со скидкой могут псковские пенсионеры 1 октября 24.09.2019, 11:110 Психолог рассказала, как избежать эмоционального выгорания 24.09.2019, 11:040 Псковские энергетики приняли участие в международном флешмобе #TetrisChallenge 24.09.2019, 11:002 Жилой комплекс «City»: Рассрочка от застройщика до 3-х лет 
24.09.2019, 10:581 Студентка ПсковГУ приступила к разработке проекта «Пассивный дом» для компании «Россети» 24.09.2019, 10:520 «Эхономика»: О начале отопительного сезона в Псковской области 24.09.2019, 10:460 ВТБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве 24.09.2019, 10:432 Опрос показал, что каждый десятый россиянин экономит на лекарствах
24.09.2019, 10:390 Верховный суд разъяснил, при каких условиях энергетики имеют право отключить свет у должника 24.09.2019, 10:310 4 тонны сахарной кукурузы в початках не доехали до Санкт-Петербурга 24.09.2019, 10:201 В недавно созданном танковом батальоне Псковской дивизии ВДВ прошли учения 24.09.2019, 10:100 Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет
24.09.2019, 10:030 В Госдуме предложили меры по увеличению региональных бюджетов 24.09.2019, 10:000 Псковская ГРЭС начала отопительный сезон в Дедовичах 24.09.2019, 09:581 Установка светофора на Рижском проспекте у «Маяка» в Пскове обойдется в 921,6 тыс. рублей 24.09.2019, 09:521 В Псковской области откроются 8 центров «Точка роста»
24.09.2019, 09:320 В течение двух дней возможны перебои в телевещании в Псковской области 24.09.2019, 09:246 «Единая Россия» защитит людей от недобросовестных коллекторов 24.09.2019, 09:150 Ручные гранаты нашли в невельской деревне Завруи 24.09.2019, 09:076 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока
24.09.2019, 09:030 Заблудившийся в Куньинском районе мужчина вышел из леса 24.09.2019, 08:530 Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети 24.09.2019, 08:500 ВАЗ подожгли ночью на улице Энгельса в Великих Луках 24.09.2019, 08:420 Псков вошел в топ-5 туристических городов России для бюджетных поездок осенью
24.09.2019, 08:350 Пенсионерка взяла почти полмиллиона рублей в кредит для снятия порчи 24.09.2019, 08:210 Размер госдолга регионов России опустился ниже 2 трлн 24.09.2019, 08:100 Круглый стол, посвященный жизни протоиерея Иоанна Пульхерова, состоится в Великих Луках 24.09.2019, 08:030 Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
23.09.2019, 22:200 Чем грозит неуплата штрафа в срок? 23.09.2019, 22:070 Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале Богомолова про маньяка 23.09.2019, 22:010 Волейболистки сборной России выиграли шестой матч на Кубке мира 23.09.2019, 21:471 Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков
23.09.2019, 21:180 Google заявил о достижении «квантового превосходства» 23.09.2019, 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 23.09.2019, 20:490 Исследователи выявили связь между вредной едой и ухудшением памяти 23.09.2019, 20:190 В Великих Луках пойман вор, укравший ящик для благотворительности
23.09.2019, 19:500 В УФСИН России по Псковской области завершились учебно-методические сборы с сотрудниками службы охраны 23.09.2019, 19:350 Дорожные работы на Сиреневом бульваре в Пскове подходят к концу 23.09.2019, 19:100 В Псковской области 6 медучреждений получат новое рентгеновское оборудование 23.09.2019, 19:011 Шел Сашка по шоссе…
23.09.2019, 18:522 Ученые установили, как качество сна влияет на отношения в семье 23.09.2019, 18:206 Михаил Ведерников оценил возможности нового класса ППК, открытого по проекту «Цифровая образовательная среда» 23.09.2019, 17:590 От -1 до +11 градусов прогнозируют во вторник в Псковской области 23.09.2019, 17:540 На перекрестке Труда и Звездной в Пскове автомобильное движение ограничили на неделю
23.09.2019, 17:500 В Великих Луках устанавливается личность подозреваемой в совершении преступления 23.09.2019, 17:450 Члены общественно-наблюдательной комиссии Псковской области посетили ИК-3 23.09.2019, 17:330 Все водители возмущены - псковичи предлагают разрешить разворот на перекрестке Инженерной и Юности 23.09.2019, 17:310 Ребенок упал с велосипеда и оказался под колесами «Газели» в Великолукском районе
23.09.2019, 17:161 Набережная Великой преображается вместе со строящимся ЖК «Парус De Luxe» 23.09.2019, 17:151 Псковская область закупит еще 6 новых лесопатрульных комплексов 23.09.2019, 17:131 Мисс Псков 2018 приняла участие в титульной для нового сезона проекта фотосессии. ФОТО 23.09.2019, 17:110 «Дети войны» из Пскова встретились с молодежью в Германии
23.09.2019, 16:572 Друзю разрешили вернуться в «Что? Где? Когда?» 23.09.2019, 16:530 В ИК-6 прошло торжественное собрание, посвященное 22-ой годовщине со дня основания учреждения 23.09.2019, 16:413 Госдума рассмотрит законопроект о негосударственных пенсиях 23.09.2019, 16:370 В Пскове состоялось первое заседание конкурсной комиссии по предоставлению рибейтов кинопроизводителям
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.