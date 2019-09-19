ЖКХ

Директор «Псковжилсервиса»: Если бы теплосетям было выгодно продавать тепло, его бы навязывали

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов поделился мнением об отопительном сезоне в Псковской области. Свою точку зрения Андрей Тарасов озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Проблема, из-за которой отопительный сезон начинается позже, чем нужно, заключается в том, что теплосетям невыгодны те цены, тарифы, которые сейчас существуют. Если бы было выгодно продавать тепло - его бы навязывали. Уже давно сами бы приходили и предлагали жителям отопление», - отметил Андрей Тарасов.

Кроме того, директор управляющей компании добавил, что в некоторых домах, оборудованных газовыми индивидуальными котельными, отопление уже есть.

Помимо этого, Андрей Тарасов поделился, что проблему позднего начала отопительного сезона можно разрешить с помощью систем автоматики и учета тепловой энергии: «Такие приборы отключаются, когда температура воздуха на улице - выше +15 градусов С. И включаются, когда эта температура падает до необходимой нижней отметки. В этом и есть развитие. Но оно всегда будет тормозиться тарифами на тепло». Еще один вариант, предложенный Андреем Тарасовым, - создавать более компактные газовые котельные.

Директор организации также отметил: «Чтобы теплосети исправно давали тепло - им нужно поднимать тарифы, чтобы денег хватало как на обслуживание оборудования, так и на своевременные зарплаты сотрудникам»

Со слов Андрея Тарасова, такая мера необходима потому, что у предприятий, снабжающих населенные пункты теплом, много должников.

«Есть те потребители, которые вообще не платят. Например, министерство обороны, которое вынуждает свои долги продавать коллекторам. Это - огромные деньги. И такое бремя сваливается на предприятие», - добавил директор управляющей компании.

В число крупных локальных должников Андрей Тарасов включил и Псков: «Поэтому я предлагаю поднимать тарифы. До тех пор, чтобы теплосетям хватало денег на все их нужды. Поскольку если довести все до аварийной ситуации и ее последствий - то денег потребуется еще больше».