Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кооперация производства и науки
Обувь для осенней непогоды
и снова #Пушкинбал
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Дом от А до Я
Тёмная лошадка кому быть главой?
все о текстильном ПЭТ
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 19.09.2019 17:106 Отопление в жилые дома псковичей планируют дать 24 сентября 25.09.2019 10:480 Дураков нет - директор УК «Псковжилсервис» о начале отопительного сезона, нарушениях и аварийных ситуациях 24.09.2019 16:026 В Пскове предлагают отказаться от использования соли для уборки снега 24.09.2019 15:105 Директор УК «Псковжилсервис»: Одновременно всем жителям Пскова отопление не дадут 24.09.2019 14:320 Псковские управляющие организации нуждаются в площадках под спецтехнику 24.09.2019 14:271 «Эхономика» с Андреем Тарасовым. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 23.09.2019 14:155 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 23.09.2019 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 23.09.2019 10:190 Обнаружен труп пенсионера, ушедшего за клюквой в Пустошкинском районе 22.09.2019 22:411 Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Дураков нет - директор УК «Псковжилсервис» о начале отопительного сезона, нарушениях и аварийных ситуациях

25.09.2019 10:48|ПсковКомментариев: 0

Директор управляющей компании (УК) «Псковжилсервис» Андрей Тарасов рассказал псковичам, с чем столкнулись УК, когда готовились к отопительному сезону, поделился способами отопления квартир, а также добавил, куда обращаться в случае аварии на системе теплоснабжения. Обо всем этом Андрей Тарасов сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).


Подготовка к сезону

- Как УК готовились к новому отопительному сезону?

- Проводили стандартные процедуры: промывка и опрессовка тепловых систем. Если необходимо - еще и замена приборов учета, манометров датчиков давления и промывка теплообменников, которые существуют как на системе отопления, так и на системе водоснабжения.

- Чем для старого и нового жилого фонда отличается еще одна стандартная процедура - развоздушивание?

- В отличие от старых домов, в новых - раздельная система, которую мы заранее запитываем и развоздушиваем. Сейчас - она развоздушена практически на 90%. Как только все будет готово - отроем кран, и в квартиры пойдет тепло.

- В старых домах можно полностью избежать воздушных пробок в батареях?

- Нет, конечно. Где система не раздельная, сам теплоноситель - специально подготовленная теплосетями вода - содержит воздуха. Идет из одного микрорайона в другой микрорайон, попадает обратно, в котельную. И при определенных условиях воздух все равно выделяется и где-то начинает накапливаться. Поэтому бывают ситуации, когда все развоздушили, а через несколько дней батарея опять завоздушивается.

Что можно, а что - нет

- Часто ли в отопительный период возникают проблемы из-за жильцов, которые летом самовольно меняют батареи?

- Система теплоснабжения остается под давлением все лето, поэтому нельзя поменять батарею, не затопив соседей. И подобную работу должны принимать сантехники. При них система опрессовывается - на предмет утечек. Только после этого принимается в эксплуатацию. Полностью самовольно поменять батарею возможно, если в доме сливается отопление в отопительный сезон. То есть когда мы систему промыли, опрессовали и сливаем чистую воду. Все это делается очень быстро. Люди даже не знают, когда это происходит. Иногда систему могут неправильно обслужить: после окончания отопительного сезона оставить ее без воды. Но тогда рассыхаются все соединения, что чревато проблемами при сдаче дома: прессовку не пройдет. Но главное, что касается вопроса, такое самоуправство - незаконно. Называется: незаконное переоборудование, незаконное переустройство систем теплоснабжения. Самостоятельно делать себе теплые полы - за счет горячего водоснабжения - тоже незаконно.

- А можно ли установить автономное отопление, например, в виде газового котла?

- К сожалению, по постановлению правительства, установка автономного газового оборудования невозможна, если уже подключена система централизованного отопления. То есть поставить в свою квартиру газовый котел и отключить центральное отопление не получится. Если же этого препятствующего условия нет, то надо предупредить, что у котла свои плюсы и минусы. Плюсы: ты сам себе хозяин, регулируешь сам себе температуру. Минусы: котлы дорогостоящие, шумные, и ты полностью несешь ответственность за их обслуживание. Чтобы избавиться от шума, такое оборудование можно установить, например, на балконе. Еще один существенный минус - с помощью этого котла нельзя отапливать подъезды: там не будет необходимого микроклимата, позволяющего поддерживать нормальное состояние. Поэтому подъезды отапливаются центральным отоплением, а квартиры - котлами, только в том случае, когда автономное оборудование установили давно. Так, например, на улице Народной, 23/17 - поставили в 2002 году. Кроме того, тепло можно индивидуализировать и иначе. Например, поставить крышную котельную, которая будет обслуживать дом.

- Что нужно, чтобы установить крышную котельную?

Она должна быть соответственно спроектирована. Кроме того, для нее нужно помещение, отвечающее нормам безопасности. При переустройстве оборудования сделать котельную - сложный процесс. Но если речь о новом жилье - то проблем быть не должно.

«Куда бежать»?                                                                              

- Куда обращаться, если у жильцов в отопительный сезон произойдет авария?

У каждой УК есть аварийно-диспетчерская служба (АДС), которая должна работать круглосуточно. Там обязаны быть дежурные сантехники и электрики, поскольку, например, без последних - в электрощитовую вообще не попасть. В АДС нужно звонить, обращаться с заявкой. И, в зависимости от категории заявки, срочная она или нет, сотрудники проведут необходимую работу. Если авария может нанести ущерб имуществу - она должна устраняться немедленно. Если речь о развоздушивании системы - то может уйти какое-то время, потому что у некоторых УК - достаточно большой жилой фонд, и сложно за день запустить отопление. Обычно на запуск надо 2 - 3 дня.

- Что изменилось в работе АДС?

C весны, по закону, все АДС ведут учет заявок и запись телефонных разговоров. Как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Это помогает в работе. Бывает, человек невнятно скажет что-либо и положит трубку - можно послушать запись и все узнать. Также в конфликтной ситуации проще разобраться, когда есть запись. В любом случае, сотрудники АДС всегда должны реагировать на заявки максимально оперативно. Во всех УК понимают, что запуск отопления - значимое и нервозное событие, которое к тому же связано со здоровьем граждан.

Теги: #ЖКХ #эхо москвы в пскове #отопительный сезон #Эхономика #АДС #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 0 человек
25.09.2019, 11:040 Володин предлагает поменять порядок выделения средств регионам 25.09.2019, 11:020 Более 200 военнослужащих десантировали под Псковом 25.09.2019, 10:560 Почта России приступает к модернизации 3 тысяч отделений почтовой связи по всей стране 25.09.2019, 10:480 Дураков нет - директор УК «Псковжилсервис» о начале отопительного сезона, нарушениях и аварийных ситуациях
25.09.2019, 10:240 К водителям-лихачам в Эстонии применят «успокоительные остановки» 25.09.2019, 10:080 Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове 25.09.2019, 10:060 МВД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости 25.09.2019, 10:030 Сюрприз ожидает псковичей на Дне открытых дверей в Банке России
25.09.2019, 09:570 Псковичей приглашают на юбилейный творческий вечер Валентина Курбатова 25.09.2019, 09:460 Всероссийский день приема родителей дошкольников пройдет в Пскове 25.09.2019, 09:410 Урок йоги для начинающих бесплатно проведут в «Супер фитнес» 25.09.2019, 09:390 10 проектов псковских НКО, направленных на укрепление межнационального единства, получили материальную поддержку из областного бюджета
25.09.2019, 09:300 Как приобрести автомобили Skoda Rapid на выгодных условиях? 25.09.2019, 09:250 Среднюю зарплату инженера по ремонту оборудования в Пскове выяснили эксперты 25.09.2019, 09:180 Три автомобиля горели за сутки в Псковской области 25.09.2019, 09:120 Ручную гранату нашли в центре Пушкинских Гор
25.09.2019, 09:080 Пенсионер получил ожоги при пожаре в великолукской деревне Жестки 25.09.2019, 09:040 Водитель «Нивы» сбил пешехода на «зебре» в Острове 25.09.2019, 08:550 Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных 25.09.2019, 08:460 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выше эпидпорога на 2%
25.09.2019, 08:320 Археологи начали исследование городского вала в Опочке 25.09.2019, 08:240 Центробанк покажет по ТВ рекламу о мошенничестве 25.09.2019, 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове 25.09.2019, 08:110 Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
25.09.2019, 08:031 В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT 24.09.2019, 22:581 Минкульт предложил сделать в Царском Селе отдельные дни для туристов из Китая 24.09.2019, 22:530 ЦБ: Реформа ОСАГО может привести к снижению базового тарифа в ряде регионов 24.09.2019, 22:327 Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
24.09.2019, 22:110 В Псковской области пройдет открытый фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой 24.09.2019, 21:580 С сегодняшнего дня закрыт для движения участок улицы Энгельса в Великих Луках 24.09.2019, 21:450 Петербуржцы опубликовали видео с необычным музыкантом из Пскова 24.09.2019, 21:210 Ремни безопасности в автобусах при групповой перевозке детей станут обязательными с октября - ГИБДД РФ
24.09.2019, 21:100 В каких формах оказывается государственная поддержка социально ориентированных НКО в области? - ответ специалистов 24.09.2019, 20:390 Поднадзорный пскович самовольно уехал жить в Петербург 24.09.2019, 20:176 Олег Брячак о лжи псковских коммунистов, «дуэли» с Петром Алексеенко и эффективности избранных глав районов 24.09.2019, 20:020 Милонова возмутил новый слоган IKEA
24.09.2019, 19:450 В ИК-2 УФСИН России по Псковской области идет уборка урожая 24.09.2019, 19:320 В связи с проведением финального этапа Кубка России по ралли будет закрыт центр Пскова 24.09.2019, 19:250 Полиция продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре прошлого года 24.09.2019, 18:542 Директор УК «Псковжилсервис»: Бюджетные деньги нужны, чтобы медсестры получали по 40 тысяч, а не на потребности теплосетей
24.09.2019, 18:420 Волонтеров просят помочь в поиске 87-летнего пенсионера, пропавшего вблизи деревни Жабенец Стругокрасненского района 24.09.2019, 18:221 Объем обналичивания в банках РФ в I полугодии снизился в два раза 24.09.2019, 17:571 До минус 2 градусов может похолодать ночью в Псковской области 24.09.2019, 17:501 Пенсионер вправе выбрать организацию, осуществляющую доставку пенсии
24.09.2019, 17:470 В Псковском районе повторно пойман пьяный водитель 24.09.2019, 17:300 Стал известен победитель Фестиваля уличного кино в Пскове 24.09.2019, 17:212 В Пскове снова выявлены факты нарушения правил реализации алкогольной продукции 24.09.2019, 17:120 Олег Брячак: Снятие конкурентов через суд - один из способов победы на выборах
24.09.2019, 16:543 Галиматьей и бредом назвал Петр Алексеенко слова Олега Брячака о КПРФ 24.09.2019, 16:470 55 тысяч рублей не досчиталась на своей банковской карте псковичка 24.09.2019, 16:450 Великолучанин разбил стекло и проник в чужой автомобиль 24.09.2019, 16:420 Избранный глава Усвятского района официально вступил в должность
24.09.2019, 16:340 Опубликованы результаты II этап Кубка Псковской области по велосипедному спорту памяти Глеба Травина 24.09.2019, 16:243 Кандидатура Матвиенко будет выдвинута на пост главы Совета Федерации на новый срок 24.09.2019, 16:170 Осуждена псковичка, подарившая свою новорожденную дочь жительнице Вологды 24.09.2019, 16:026 В Пскове предлагают отказаться от использования соли для уборки снега
24.09.2019, 15:570 Состоялась встреча представителей профсоюза и норвежского профсоюза муниципальных работников 24.09.2019, 15:550 В Минтруде заявили, что половина россиян не получает положенные меры соцподдержки 24.09.2019, 15:501 Эксперты определили одного из самых активных продавцов матрасов в России 24.09.2019, 15:445 Олег Брячак вызвал Петра Алексеенко на «дуэль»
24.09.2019, 15:430 Вечер памяти известного псковского поэта пройдет 1 октября 24.09.2019, 15:420 Пересмотреть нормы и критерии признания зданий объектами культурного наследия в Пскове призвал депутатов гордумы Игорь Савицкий 24.09.2019, 15:320 ПсковГУ может помочь коллегам из Нойса провести Ганзу 24.09.2019, 15:310 В следующем году еще в 60 школах Псковской области откроются инновационные образовательные классы «Точка роста»
24.09.2019, 15:220 Олег Брячак обвинил руководство Псковского обкома КПРФ в лицемерии, лжи и предательстве 24.09.2019, 15:105 Директор УК «Псковжилсервис»: Одновременно всем жителям Пскова отопление не дадут 24.09.2019, 15:050 В колонию Псковской области пытались незаконно передать мобильные телефоны в тушенке 24.09.2019, 14:470 Серьезное наказание грозит жителю Гдовского района, заживо сжегшему беспомощного пенсионера
24.09.2019, 14:421 Каждый третий россиянин провел летний отпуск дома 24.09.2019, 14:371 Псков: миссия выполнима 24.09.2019, 14:320 Псковские управляющие организации нуждаются в площадках под спецтехнику 24.09.2019, 14:271 «Эхономика» с Андреем Тарасовым. ВИДЕО
24.09.2019, 14:220 В Великих Луках сделали спуск к  спортивному острову 24.09.2019, 14:080 Очередная великолучанка стала жертвой мошенников 24.09.2019, 14:050 ВТБ стал главным партнером всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» 24.09.2019, 14:020 Материальную помощь студентам освободят от НДФЛ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.