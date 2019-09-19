ЖКХ

Дураков нет - директор УК «Псковжилсервис» о начале отопительного сезона, нарушениях и аварийных ситуациях

Директор управляющей компании (УК) «Псковжилсервис» Андрей Тарасов рассказал псковичам, с чем столкнулись УК, когда готовились к отопительному сезону, поделился способами отопления квартир, а также добавил, куда обращаться в случае аварии на системе теплоснабжения. Обо всем этом Андрей Тарасов сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).





Подготовка к сезону

- Как УК готовились к новому отопительному сезону?

- Проводили стандартные процедуры: промывка и опрессовка тепловых систем. Если необходимо - еще и замена приборов учета, манометров датчиков давления и промывка теплообменников, которые существуют как на системе отопления, так и на системе водоснабжения.

- Чем для старого и нового жилого фонда отличается еще одна стандартная процедура - развоздушивание?

- В отличие от старых домов, в новых - раздельная система, которую мы заранее запитываем и развоздушиваем. Сейчас - она развоздушена практически на 90%. Как только все будет готово - отроем кран, и в квартиры пойдет тепло.

- В старых домах можно полностью избежать воздушных пробок в батареях?

- Нет, конечно. Где система не раздельная, сам теплоноситель - специально подготовленная теплосетями вода - содержит воздуха. Идет из одного микрорайона в другой микрорайон, попадает обратно, в котельную. И при определенных условиях воздух все равно выделяется и где-то начинает накапливаться. Поэтому бывают ситуации, когда все развоздушили, а через несколько дней батарея опять завоздушивается.

Что можно, а что - нет

- Часто ли в отопительный период возникают проблемы из-за жильцов, которые летом самовольно меняют батареи?

- Система теплоснабжения остается под давлением все лето, поэтому нельзя поменять батарею, не затопив соседей. И подобную работу должны принимать сантехники. При них система опрессовывается - на предмет утечек. Только после этого принимается в эксплуатацию. Полностью самовольно поменять батарею возможно, если в доме сливается отопление в отопительный сезон. То есть когда мы систему промыли, опрессовали и сливаем чистую воду. Все это делается очень быстро. Люди даже не знают, когда это происходит. Иногда систему могут неправильно обслужить: после окончания отопительного сезона оставить ее без воды. Но тогда рассыхаются все соединения, что чревато проблемами при сдаче дома: прессовку не пройдет. Но главное, что касается вопроса, такое самоуправство - незаконно. Называется: незаконное переоборудование, незаконное переустройство систем теплоснабжения. Самостоятельно делать себе теплые полы - за счет горячего водоснабжения - тоже незаконно.

- А можно ли установить автономное отопление, например, в виде газового котла?

- К сожалению, по постановлению правительства, установка автономного газового оборудования невозможна, если уже подключена система централизованного отопления. То есть поставить в свою квартиру газовый котел и отключить центральное отопление не получится. Если же этого препятствующего условия нет, то надо предупредить, что у котла свои плюсы и минусы. Плюсы: ты сам себе хозяин, регулируешь сам себе температуру. Минусы: котлы дорогостоящие, шумные, и ты полностью несешь ответственность за их обслуживание. Чтобы избавиться от шума, такое оборудование можно установить, например, на балконе. Еще один существенный минус - с помощью этого котла нельзя отапливать подъезды: там не будет необходимого микроклимата, позволяющего поддерживать нормальное состояние. Поэтому подъезды отапливаются центральным отоплением, а квартиры - котлами, только в том случае, когда автономное оборудование установили давно. Так, например, на улице Народной, 23/17 - поставили в 2002 году. Кроме того, тепло можно индивидуализировать и иначе. Например, поставить крышную котельную, которая будет обслуживать дом.

- Что нужно, чтобы установить крышную котельную?

Она должна быть соответственно спроектирована. Кроме того, для нее нужно помещение, отвечающее нормам безопасности. При переустройстве оборудования сделать котельную - сложный процесс. Но если речь о новом жилье - то проблем быть не должно.

«Куда бежать»?

- Куда обращаться, если у жильцов в отопительный сезон произойдет авария?

У каждой УК есть аварийно-диспетчерская служба (АДС), которая должна работать круглосуточно. Там обязаны быть дежурные сантехники и электрики, поскольку, например, без последних - в электрощитовую вообще не попасть. В АДС нужно звонить, обращаться с заявкой. И, в зависимости от категории заявки, срочная она или нет, сотрудники проведут необходимую работу. Если авария может нанести ущерб имуществу - она должна устраняться немедленно. Если речь о развоздушивании системы - то может уйти какое-то время, потому что у некоторых УК - достаточно большой жилой фонд, и сложно за день запустить отопление. Обычно на запуск надо 2 - 3 дня.

- Что изменилось в работе АДС?

C весны, по закону, все АДС ведут учет заявок и запись телефонных разговоров. Как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Это помогает в работе. Бывает, человек невнятно скажет что-либо и положит трубку - можно послушать запись и все узнать. Также в конфликтной ситуации проще разобраться, когда есть запись. В любом случае, сотрудники АДС всегда должны реагировать на заявки максимально оперативно. Во всех УК понимают, что запуск отопления - значимое и нервозное событие, которое к тому же связано со здоровьем граждан.