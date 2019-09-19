ЖКХ

«Экопром» продолжает работу по уточнению базы данных

ООО «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области обслуживает 510 000 человек, а квитанции выписываются на 485 000 человек, рассказал директор компании Сергей Пайст.

«Выходит, что 25 тысяч человек квитанции не получают. Это большое число, поэтому работу по уточнению данных ведем постоянно», - отметил он.

По его словам, некоторые потребители понимают, что однажды счет придет, и он будет немалый, поэтому обращаются в компанию самостоятельно, предоставляют необходимую информацию, и им производят начисления.

«До конца года мы хотим выйти на цифру более-менее реальную с точки зрения проживания населения - 560 000 человек», - отметил Сергей Пайст.

Напомним, у регионального оператора по обращению с ТКО работает клиентский офис в Пскове на ул. Л. Толстого, 3. Позвонить можно по +7 (811) 220-19-21 или лично прийти в клиентский офис с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.