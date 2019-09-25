ЖКХ

Эксперты псковской Ассоциации юристов рассказали, как правильно «читать» квитанции за ЖКХ

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» продолжает цикл занятий по вопросам ЖКХ. На очередном занятии юристы рассказывали, как разобраться в квитанции за ЖКХ. Эксперты отметили, что задача потребителя четко знать и уметь контролировать нормы и порядок начисления платы за ту или иную коммунальную услугу. Затем юристы объяснили, из чего складывается оплата коммунальных и жилищных услуг; рассказали, что сумма в квитанции зависит от количества прописанных граждан, площади помещения и показаний приборов учета как общих, так и индивидуальных, а оплата должна быть рассчитана по установленным тарифам. Эксперты подчеркнули важность того, чтобы в квитанции был указан правильный метраж помещения. Именно от этого показателя будет рассчитываться норма потребления по теплоснабжению и другим жилищным услугам.

Как сообщили в ассоциации, важно сохранять все платежные документы, так как часто возникают спорные моменты между поставщиком услуг и их потребителем. С помощью квитанция можно всегда будет подтвердить факт внесения оплаты. Также эксперты обсудили с участниками семинара расшифровку показателей, которую указывают в платежных документах, отметив, что единый образец платежного документа не установлен, форма квитанции носит рекомендательный характер. В практической части занятия участники детально разбирали содержание своих платежек.

Напомним, проект «ЖКХ – право знать» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основная цель проекта - создание алгоритма действий для решения правовых проблем граждан в сфере ЖКХ. По вопросам участия в семинарах обращаться по телефону 8(953)2356767.