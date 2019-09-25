ЖКХ

Почти 1900 км сетей и более 400 котельных приведены в порядок в Псковской области к новому отопительному сезону

По поручению губернатора Михаила Ведерникова из-за низкой температуры воздуха и многочисленных обращений граждан во всех районах Псковской области, которые также поступали через программу «Инцидент менеджмент», отопительный сезон начат раньше назначенного срока. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом заявил руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в пятницу, 27 сентября, на заседании региональной комиссии по подготовке к проведению отопительного сезона 2019/2020 под председательством вице-губернатора Василия Осипова.

«В рамках подготовительных и ремонтных работ в этом году было подготовлено 668 километров тепловых, 811 километров водопроводных и 370 километров канализационных сетей. На 413 котельных прошли ремонтные работы, на нескольких объектах они еще продолжаются», - отметил Сергей Грахов. Председатель комитета доложил, что готовность Псковской области к отопительному сезону оценивается на 93%, что на 1% выше, чем в 2018 году: жилищный фонд готов на 100%, котельные - на 87%, тепловые сети - на 95%, водопроводные сети - на 84%. В полную готовность инфраструктура будет приведена к 1 ноября.

Сергей Грахов заметил, что во всех муниципалитетах учреждены соответствующие программы по подготовке и запуску отопительного сезона, сформированы межведомственные комиссии. Даты плановых проверок утверждены как районами Псковской области, так и Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Василий Осипов поручил муниципалитетам активизировать работу по получению паспортов готовности к отопительному сезону и исправлению недочетов, которые выявлены в результате внеплановых проверок предприятий Ростехнадзором. На сегодняшний день паспорта получили 4 тыс 833 потребителя тепловой энергии из 4 тыс 854.

«Если возникают проблемы, то не надо ждать до последнего. Необходимо сообщить об этом, и тогда мы вместе сможем найти выход из сложившейся ситуации», - обратился Василий Осипов к ответственным за ЖКХ на местах.