ЖКХ

Фотофакт: Жителей многоквартирного дома на Рижском проспекте заботливо предупредили о падающих кирпичах

Жителей многоквартирного дома №91а на Рижском проспекте предупреждают о падающих кирпичах со стен жилого здания. Как сообщает ЦДИ, собственники квартир уже привыкли, что их дом в течение года что-то с себя сбрасывает, и кирпичи падают особенно часто.

Предупреждающую табличку повесила заботливая управляющая организация.

При этом жильцам обещают во время капитального ремонта восстановить кирпичную кладку, но пока никакого выхода из ситуации ни управляющая организация, ни Фонд капитального ремонта не видят.