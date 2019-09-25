Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как уменьшить платежи за землю?
Кооперация производства и науки
и снова #Пушкинбал
Обувь для осенней непогоды
Дом от А до Я
Проверьте дымоход и вентиляцию!
30 лет успеха
Спиливать, не стесняясь!
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дойная корова или опора?
все о текстильном ПЭТ
Как сделать дома тепло
Тёмная лошадка кому быть главой?
 
 
 
ещё ЖКХ 25.09.2019 10:481 Дураков нет - директор УК «Псковжилсервис» о начале отопительного сезона, нарушениях и аварийных ситуациях 29.09.2019 19:311 Фотофакт: Жителей многоквартирного дома на Рижском проспекте заботливо предупредили о падающих кирпичах 28.09.2019 13:500 Почти 1900 км сетей и более 400 котельных приведены в порядок в Псковской области к новому отопительному сезону 28.09.2019 13:011 Эксперты псковской Ассоциации юристов рассказали, как правильно «читать» квитанции за ЖКХ 27.09.2019 17:018 Региональный оператор по обращению в ТКО вложил в техническое переоборудование полмиллиарда 27.09.2019 08:570 В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
 
 
 
Самое популярное 26.09.2019 08:1137 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 26.09.2019 17:276 Николай Цискаридзе приехал в Псков и пообедал в местном ресторане 26.09.2019 23:4121 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 27.09.2019 11:376 Ночную «Ласточку» могут запустить из Петербурга в Псков 27.09.2019 10:1612 Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Фотофакт: Жителей многоквартирного дома на Рижском проспекте заботливо предупредили о падающих кирпичах

29.09.2019 19:31|ПсковКомментариев: 1

Жителей многоквартирного дома №91а на Рижском проспекте предупреждают о падающих кирпичах со стен жилого здания. Как сообщает ЦДИ, собственники квартир уже привыкли, что их дом в течение года что-то с себя сбрасывает, и кирпичи падают особенно часто.

Предупреждающую табличку повесила заботливая управляющая организация.

При этом жильцам обещают во время капитального ремонта восстановить кирпичную кладку, но пока никакого выхода из ситуации ни управляющая организация, ни Фонд капитального ремонта не видят.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 378 человек
29.09.2019, 20:440 В ПсковГУ презентовали новую академическую структуру 29.09.2019, 20:190 За кражу велосипеда неоднократно судимый житель Псковской области получил 10 месяцев заключения 29.09.2019, 19:560 В Пскове назван победитель конкурса «Клуб года» 29.09.2019, 19:311 Фотофакт: Жителей многоквартирного дома на Рижском проспекте заботливо предупредили о падающих кирпичах
29.09.2019, 19:050 Ранее судимый за убийство житель Плюсского района отправится в суд за побои 29.09.2019, 18:392 Легенды и быль псковского Залесья 29.09.2019, 18:141 Жителям многоэтажки вместо тепла по батарее пустили ток 29.09.2019, 17:520 Темно-вишневый ВАЗ угнали в Островском районе
29.09.2019, 17:360 Около 4 тысяч саженцев ели высадили в Псковской области в рамках акции «Cохраним Лес» 29.09.2019, 17:110 Лихач на «Самаре» не справился с управлением и въехал в ограждение в Великих Луках 29.09.2019, 16:453 Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса вносят значительный вклад в укрепление экономического потенциала Псковской области 29.09.2019, 16:230 Музейщики из «Михайловского» провели «Пушкинские дни» в Кишиневе и Тирасполе
29.09.2019, 16:010 Псковичка попалась на краже продуктов с витрины 29.09.2019, 15:535 В Москве проходит митинг в поддержку фигурантов «Московского дела» 29.09.2019, 15:421 Михаил Ведерников поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником 29.09.2019, 15:193 C 1 октября в псковских городских автобусах усилят работу контролеров
29.09.2019, 14:541 Фотофакт: В Пскове на улице Советской неизвестные снесли столб уличного освещения 29.09.2019, 14:1210 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019, 13:470 Псковичек приглашают на конкурс «Мини Мисс 2019» 29.09.2019, 13:250 Умер первый и единственный президент Крыма
29.09.2019, 13:190 Две иномарки не поделили перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 29.09.2019, 12:581 ФК «Луки-Энергия» в меньшинстве проиграл «Олимпу» 29.09.2019, 12:360 В России изменился список документов для приема на работу 29.09.2019, 12:110 Председатель «Всероссийского Электропрофсоюза» Валентина Семенова поздравила коллег с Днем машиностроителя
29.09.2019, 11:521 Статую в честь 60-летия визита Хрущева открыли в США 29.09.2019, 11:240 Традиционная осенняя торговая ярмарка прошла в Великих Луках 29.09.2019, 10:590 Валентин Курбатов отмечает 80-летие 29.09.2019, 10:274 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО
29.09.2019, 10:050 Святогорский монастырь глазами художников трех веков представляет музей-заповедник «Михайловское» 29.09.2019, 09:410 Администрация города Великие Луки поздравляет с Днем машиностроителя 29.09.2019, 09:160 Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский» 28.09.2019, 23:041 Футболисты из Себежа стали победителями регионального этапа акции «Уличный красава»
28.09.2019, 21:320 Власти предложили новый механизм компенсации утильсбора для автопрома 28.09.2019, 21:093 В Арктике устроили баянный концерт для моржей 28.09.2019, 20:370 В Пскове закрылся мотосезон-2019. ФОТО 28.09.2019, 20:2012 Актриса из сериала «Счастливы вместе» задержана с наркотиками
28.09.2019, 19:330 Мамаев подписал контракт с «Ростовом» 28.09.2019, 19:063 Исторический праздник «Воевода Шуйский» прошел у Покровской башни 28.09.2019, 18:500 Коллеги из Латвии назвали Пушкинский заповедник «земным поэтическим раем» 28.09.2019, 18:220 День открытых дверей прошел в Псковском отделении Банка России. ФОТО
28.09.2019, 18:100 Северное сияние «добралось» до Псковской области. ФОТО и ВИДЕО 28.09.2019, 17:360 Человек-паук вернется в киновселенную Marvel 28.09.2019, 17:120 Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1» 28.09.2019, 16:330 Автомобиль горел на улице Народной в Пскове
28.09.2019, 15:564 В РПЦ призвали тщательно проработать вопрос перехода к «четырехдневке» 28.09.2019, 15:340 Мероприятия памяти 6-й роты пройдут в ДК ЛК с 1 по 10 октября 28.09.2019, 15:192 В МЧС опровергли запрет курения на балконах 28.09.2019, 15:000 Средний срок ипотечного кредита в России вырос до 17 лет
28.09.2019, 14:380 104-й полк 76-й дивизии празднует 71 год со дня образования 28.09.2019, 14:073 МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете 28.09.2019, 13:500 Почти 1900 км сетей и более 400 котельных приведены в порядок в Псковской области к новому отопительному сезону 28.09.2019, 13:370 Дожди и до +16 градусов обещают в Псковской области в воскресенье
28.09.2019, 13:130 Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи с ножом - СМИ 28.09.2019, 13:011 Эксперты псковской Ассоциации юристов рассказали, как правильно «читать» квитанции за ЖКХ 28.09.2019, 12:460 Пожилую великолучанку уличили в трате средств с чужой банковской карты 28.09.2019, 12:345 Умер режиссер и худрук «Ленкома» Марк Захаров
28.09.2019, 11:560 Амфетамин и конопля изъяты из незаконного оборота в Псковской области 28.09.2019, 11:341 ЗАО «ЗЭТО» исполнилось 60 лет 28.09.2019, 11:180 Первые заезды международного ралли «Псков Ганзейский» прошли в центре Пскова. ФОТО 28.09.2019, 11:070 Дновский центр соцобслуживания уличили в нарушении закона о персональных данных
28.09.2019, 10:391 Названы причины популярности системы all inclusive у россиян 28.09.2019, 10:380 Рейтинг политической активности. 20-27 сентября 28.09.2019, 10:240 Пушкиногорские коммунальщики внесли неожиданный вклад в «мельничный» проект музея-заповедника «Михайловское» 28.09.2019, 10:071 Житель Новосокольников предстанет перед судом за публичное оскорбление полицейского
28.09.2019, 09:520 Проект «Креатив-лаб» стартует в Пскове 30 сентября 28.09.2019, 09:300 Сегодня в Пскове пройдет исторический праздник «Воевода Шуйский». ПРОГРАММА 27.09.2019, 23:270 «Псков-747» проиграл лидеру ПФЛ 27.09.2019, 22:5413 «Акценты» Донецкого: Дело на 200 тысяч, минус 163 дерева и «кошмар» Псковского театра драмы
27.09.2019, 22:421 Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз 27.09.2019, 21:200 Кабмин внес изменения в правила маркировки табачных изделий 27.09.2019, 20:495 Руководитель «Школы трудовых практик» высказался в поддержку Ульяны Михайловой 27.09.2019, 20:200 В Новосокольническом районе прокуратура обязала администрацию взять под контроль бесхозный шлюз-регулятор
27.09.2019, 19:420 Итоги первых экспедиций в рамках проекта «Хлебное место» подвели в Пушкинском Заповеднике 27.09.2019, 19:340 Жительница Новосокольнического района получала штраф за повторную торговлю самогоном 27.09.2019, 19:155 Лев Шлосберг направил обращение в прокуратуру в связи с ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова 27.09.2019, 18:552 Директору организации в Островском районе назначен штраф за невыплату заработной платы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.