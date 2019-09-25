ЖКХ

В Невеле готовятся к запуску три блочно-модульных газовых котельных

В Невеле проводятся активные работы по подключению к газу трех блочно-модульных котельных, которые будут отапливать несколько жилых домов и соцобъектов. В настоящее время за счет ПАО «Газпром» идет строительство распределительных газопроводов, сообщил глава района Олег Майоров. Общая протяженность сетей составит практически 6 км. Работы планируются к завершению до конца года. К весне следующего года, после проведения необходимых пусконаладочных работ, котельные будут запущены, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Новые теплоэнергетические объекты в Невеле придут на смену устаревшим угольным. Их запуск позволит обеспечить надежное функционирование систем теплоснабжения, стабильную подачу тепла к 8-ми многоквартирным жилым домам (всего около 150 квартир) и ряду социальных объектов: Невельской межрайонной больнице, Невельской специальной общеобразовательной школе открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением.

Напомним, работа по газификации, модернизации теплоэнергетического комплекса региона ведется в рамках договоренностей, достигнутых губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством ПАО «Газпром» и АО «Газпром теплоэнерго». В июне состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, в рамках которой был пересмотрен план реструктуризации долгов Псковской области перед Газпромом и подписан план по газификации области на текущий год.

Также в этом году муниципальным властям удалось решить вопрос с подключением к газу 50-ти домов на улицах Кирова и Горького в Невеле.