ЖКХ

«Экопром» продолжает разъяснительную работу с должниками за уборку мусора

В Псковской области платежность за услугу по вывозу мусора составляет порядка 70 %. Общая задолженность с учетом юридических и физических лиц перевалила далеко за 100 млн рублей, рассказал директор компании ООО «Экопром» - регионального оператора по обращением с ТКО Сергей Пайст.

«Люди чем аргументируют? Говорят: «Вы начисляете мне на троих человек, а нас двое живет. Я платить не буду, пока вы не исправите ошибку», - рассказал он. При этом Сергей Пайст отметил, что несмотря на это компания не собирается начислять пени или подавать на неплательщиков в суд.

«К концу года мы обязательно сделаем рассылку тем, у кого никакого движения по лицевыми счетам не было. Попросим обратиться к нам, при необходимости все, что надо, разъясним», - подчеркнул Сергей Пайст.

Добавим, по всем вопросам клиенты компании могут обратиться в Центр обслуживания клиентов, который находится в Пскове на ул. Л. Толстого, 3. Время работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.