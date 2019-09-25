ЖКХ

На улице Хвойной в Пскове отремонтируют водопровод

На улице Хвойной в Пскове пройдут работы по капитальному ремонту сети водопровода. Такой лот появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова.

Источник: pixabay.com

Начальная цена контракта - около 1,7 миллиона рублей из средств бюджета Пскова на 2019 год, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Псков»». Мероприятие относится к подпрограмме «Развитие системы тепло-водо-газоснабжения МО «Город Псков»» муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами».

В перечень работ входят монтаж установки направленного бурения, устройство закрытого подземного перехода методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением скважины для стальных труб, разработка траншей и грунта, засыпка траншей, устройство основания под трубопровод и укладка самого трубопровода. Кроме того, лотом предусмотрены и различные демонтажные работы. А также - работы по благоустройству по улице Хвойной: очистка от мусора, посев газонов, устройство подстилающих и выравнивающих слоев.

По документации, срок выполнения работ: от даты заключения контракта до 10 декабря 2019 года. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе - 30 сентября. Дата окончания - 8 сентября, как и проведения самого аукциона.