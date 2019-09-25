ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Граховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Ежегодно с началом отопительного сезона в Пскове и области вскрывается множество коммунальных проблем, связанных с изношенной инфраструктурой и ремонтом объектов ЖКХ, поэтому и тепло в дома жителей региона далеко не всегда приходит в установленные сроки. В тоже время, многих не устраивает еще и температурный режим, который часто не соответствует погоде на улице. Нередко еще до старта отопительного сезона псковичам приходится померзнуть в холодных квартирах. С другой стороны, как только тепло подают в квартиры, многим приходится открывать форточки и «топить улицу».

Как начался отопительный сезон в Пскове и области, какие проблемы обнажил и как с ними бороться? Об этом ведущий программы Алексей Овчинников поговорит с гостем студии.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.