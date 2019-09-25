ЖКХ

Власти Псковской области назвали причины задержки подачи отопления в жилые дома

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов назвал причины задержки подачи отопления в жилые дома. Почему в некоторых зданиях жилого фонда отопление не появилось своевременно, Сергей Грахов рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Начало отопительного сезона - достаточно сложный техпроцесс, которому сопутствует большая работа. Задействованы коммунальные структуры, теплоснабжающие организации, «Горводоканал» готовит свои сети. Нет такого, что нажал кнопку - и все заработало. Нажать на кнопку - это, в нашем случае, сказать, чтобы начинали работать. И тогда включается механизм, открываются задвижки, - отметил Сергей Грахов. - Однако есть определенные сложности, из-за которых тепло не попадает в дома так быстро, как планировалось. В старых домах система теплоснабжения завоздушивается - необходимо продувать. А если у управляющей компании - 100, 150 домов, то слесарь не в силах сразу пройти все. И идет запоздание. Еще есть дома, где трубы настолько старые, что образуется накипь - поэтому тоже не греют как положено. Такие моменты решаются в индивидуальном порядке».

Кроме того, председатель комитета напомнил, что, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, отопление в регионе дали раньше срока: «По поручению, теплосети 24 сентября дали тепло абсолютно во все дома. То есть в подвале у каждого дома вода была теплая. Везде была возможность открыть задвижку и дать отопление. Но некоторые работы, которые у нас делаются по графику, чисто физически не успели закончить. Например, на одной котельной котел не был запущен. Сейчас уже запустили, и спасибо гражданам, что отнеслись с пониманием».

Также Сергей Грахов не оставил без внимания и проблему коммуникации между собственниками жилья и руководителями псковских управляющих компаний.

«Не совсем правильно, когда председатель комитета должен звонить руководителю управляющей компании и говорить, что где-то нет отопления, жители жалуются. Если так позвонить - директор организации идет и разбирается. И у человека тепло появляется уже через час. И почему такое происходит, что когда звонит государственный орган - все делается быстро, а когда связаться пытается человек, который услугу оплачивает, - все решается долго? К таким управляющим компаниям мы применяем меры административного воздействия. Так просто это не оставляем. Если берут деньги - пусть и работают хорошо».

Кроме того, председатель комитета упомянул, что тепло в жилом доме может отсутствовать из-за еще более частных случаев: например, когда жильцы самовольно вмешиваются в работу схемы теплоснабжения, отводят его от стока, чтобы сделать себе теплый пол, чем отнимают у жителей тепловую энергию.