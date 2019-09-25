ЖКХ

Сергей Грахов: В Псковской области модернизация теплосетей приведет к уменьшению стоимости услуг

Когда в регионе закончится модернизация теплосетей - это приведет к уменьшению стоимости соответствующих услуг, заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«По логике, модернизация теплосетей приведет к уменьшению стоимости услуг. Плюсом к этому - на сэкономленные деньги теплосети смогут начать модернизировать, перекладывать сети и в тех районах, в которых пока не планируют», - отметил Сергей Грахов.

Также председатель комитета напомнил, что ведомство посодействовало в оформлении и подаче заявки в Фонд содействия реформированию ЖКХ, которая предполагает мероприятия по модернизации оборудования теплосетей. По заявке, на эти цели будет выделено около 280 миллионов рублей, 60 % из которых возьмет на себя Фонд, из средств федерального бюджета.

«Так, в течение 3-х лет теплосети должны провести запланированные мероприятия: ремонт котельной, перекладка теплотрасс, установка оборудования автоматизации. Примечательно, что работы уже начались, идут по двум объектам. И в этом году планируем закрыть это. Считаю, что для предприятия выделены серьезные деньги, и это положительно скажется на качестве услуг», - заключил Сергей Грахов.