ЖКХ

Просто, но недешево - Сергей Грахов рассказал о возможности регулирования температуры в псковских квартирах

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сообщил о том, как жители Псковской области смогут регулировать температуру в своих квартирах. Об этом Сергей Грахов поделился в эфире радио «Эхом Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Здесь все достаточно просто, но не скажу, что дешево. Чтобы жители Псковской области смогли регулировать температуру в своих квартирах, необходимо установить в подвале многоквартирного дома автоматическое оборудование. Станет холодно - автоматика приоткроет задвижку. Станет тепло - прикроет, - отметил Сергей Грахов. - Мы проводили анализ, и можно сказать, что такое оборудование окупится за 2 - 3 года. Через это время - начнет работать на людей, экономить деньги».

Также председатель комитета добавил, что устанавливать автоматику можно лишь по решению собственников, принимаемом на общем собрании. Кроме того, Сергей Грахов напомнил, что помочь обзавестись таким оборудованием может программа эффективного капитального ремонта, которой занимается Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Мы уже ведем с жильцами переговоры, чтобы запустить пилотный проект и показать другим, что это реально работает. Необходимые условия: ремонт должен быть энергоэффективным, дом - многоквартирным, а жители должны из Фонда капитального ремонта перевести средства на спецсчет. Нередко бывает, что этих средств - недостаточно. И тут собственники могут либо скинуться, либо взять кредит в банке, - подметил Сергей Грахов. - Многие относятся с опаской, но мы объясняем, что обеспечим правильное оформление документов и консультационную поддержку. Такой способ реально приведет к экономии энергоресурсов».

Председатель комитета подчеркнул, что после того, как энергоэффективность ремонта будет подтверждена, Фонд содействия реформированию ЖКХ возместит собственникам до 80% потраченной суммы, но не более 5 миллионов рублей: «По нашим данным, в Фонде приготовлено около 800 миллионов рублей, чтобы обеспечить энергоэффективность для всех регионов. Если кто-то не хочет автоматику - можно сделать полуавтоматическую систему или настроить передачу данных с мобильных телефонов в диспетчерские пункты. Много вариантов, на любой вкус и цвет».