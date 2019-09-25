ЖКХ

Областные власти вместе с регоператором будут проводить регулярные выезды на объекты капремонта

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов вместе с руководителем регионального Фонда капитального ремонта Виктором Иващенко проинспектировали ход капитального ремонта на двух объектах в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор отметил, что такие контрольные выезды будут проводиться на регулярной основе. Их основная задача - проверка качества выполненных работ, контроль за соблюдением сроков со стороны подрядных организаций, выявление возможных недостатков для их дальнейшего устранения, в том числе и в рамках сроков гарантийного обслуживания.

«В Псковской области на протяжении нескольких лет не выполнялись краткосрочные планы капитального ремонта. Поэтому мы вместе с новым руководителем Фонда капитального ремонта прилагаем все усилия, чтобы максимально выполнить запланированные объемы работ и начать вместе с муниципалитетами разработку краткосрочных планов по капремонту на 2021–2023 годы», - рассказал Василий Осипов.

Участники рабочего выезда посетили дом № 31 на улице Боровой. Здесь проводятся работы по замене кровли, ремонту фасада, фундамента и электроснабжения. Василий Осипов осмотрел объект с представителями подрядной организации и поручил не снижать темп работ, чтобы завершить объект как можно быстрее. Планируется, что ремонт завершится 31 октября.

В многоквартирном доме № 19 на улице Новоселов идет замена систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Представители подрядной организации заверили, что работы будут выполнены в срок - к 15 октября. Василий Осипов спустился в подвал, чтобы лично оценить объем проделанных работ.

«Замена инженерных сетей - один из сложных вопросов. Мы прошли по квартирам, поговорили с жильцами, никакого негатива нет. Рабочие выполняют все качественно и оперативно», - оценил работу подрядчика Василий Осипов.