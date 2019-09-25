ЖКХ

Сергей Грахов разъяснил невозможность установить через центральное отопление домов Псковской области одинаковую температуру

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) разъяснил, почему через центральное отопление нельзя установить температуру, одинаково оптимальную для всех жилых домов региона.

«Когда отопление включают, иногда люди жалуются, что им жарко. Хотят, чтобы снизили температуру теплоносителя - воды. Здесь нужно отметить, что сделать это не получится, - отметил он. - Температура носителя жестко регламентирована, установлена законодательством. Кроме того, нужно брать в расчет, что дома находятся на разном расстоянии от котельной. И те дома, которые ближе к котельной, получают более горячую воду, нежели те, которые дальше, поскольку вода успевает остыть. Поэтому температура установлена такая, чтобы можно было обогреть жителей удаленных домов. И нельзя сделать усредненную».

Также председатель комитета добавил, что некоторые жители региона занимаются «потребительским терроризмом».

«Когда температура оказывается чуть ниже положенной, люди, которые занимаются "потребительским терроризмом", пишут заявления. Пишут, что температура не соответствует норме, требуют провести проверку и наказать виновных, - подметил Сергей Грахов. - Так, недавно в комитет пришло обращение от жильца, что ночью в квартире температура воды из крана - +55 градусов, а надо, чтобы было +60 градусов. Просил, чтобы ночью приехали с комиссией, проверили».