ЖКХ

Сергей Грахов назвал комитеты, принимающие жалобы по работе управляющих компаний

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов обозначил комитеты, куда жители региона могут обращаться с жалобами на управляющие компании. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 1 октября Сергей Грахов отметил, что основное ведомство для разрешения таких вопросов - комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

«Сообщить о неудовлетворительной работе управляющей компании можно в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. Такими вопросами частично занимается и мой комитет, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Так что жителям есть, куда обращаться», - отметил Сергей Грахов.

Также председатель комитета добавил, что, если со стороны управляющей компании будут выявлены нарушения, ведомства применят предписания и штрафные санкции.

«Но жильцам зачастую достаточно поговорить с руководителем организации. И, если его сотрудники работают неподобающе, то, скорее всего, после такого разговора они перестанут так делать. Вопрос решается. Понимаете, руководитель же не сидит на месте и может чего-то не знать. При нем-то, конечно, все его сотрудники милые и улыбчивые», - заключил Сергей Грахов.