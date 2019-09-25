ЖКХ

Жители деревни Родина двое суток провели без воды

Жители деревни Родина Псковского района два дня провели без воды.С такой жалобой в редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась местная жительница. По ее словам, воды нет, и когда она будет неизвестно.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей обратился за комментарием в комитет по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству и архитектуре Псковского района.

В комитете пояснили, что в деревне Родина производился ремонт глубинного насоса, который был поврежден, по имеющейся в комитете ЖКХ информации, все неисправности устранены, жители деревни обеспечены водой.