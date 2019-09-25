ЖКХ

В Острове после вмешательства прокурора возобновлено водоснабжение пяти домов

Островская межрайонная прокуратура по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что администрацией Островского района не исполняется обязанность по организации водоснабжения населения г. Острова.

Жители пяти домов по ул.Железнодорожная в г.Острове длительное время не получают водоснабжение в связи с неисправностью водоразборной колонки.

В этой связи межрайонным прокурором в адрес главы Островского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, необходимые ремонтные работы произведены, водоснабжение населенного пункта восстановлено.