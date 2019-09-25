ЖКХ

Уровнем жесткости псковской воды озаботились депутаты гордумы

Рабочая встреча по результатам выездов депутатов Псковской городской Думы на муниципальные предприятия Пскова под руководством и. п. главы города Елены Полонской состоялась в четверг, 3 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, совещание прошло при участии председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова и председателя Контрольно-счетной палаты Пскова Василия Гончара. На встрече также присутствовали директор «Псковских тепловых сетей» Виктор Коростелев, главный инженер «Горводоканала» Андрей Алябьев и директор «Банно-прачечного комбината» Сергей Колосов. Депутатский корпус представили заместитель Главы Сергей Гаврилов, депутаты Григорий Стороненков, Валерий Тюменцев, Александр Баев и Юлия Пожидаева.

Напомним, летом состоялись депутатские выезды на «Горводоканал», «Псковские тепловые сети» и «Банно-прачечный комбинат» с целью знакомства с работой предприятий и контролем расходования средств, выделяемых на их развитие из различных источников, в том числе из бюджета Пскова.

Открывая совещание, Елена Полонская отметила, что встреча созвана для того, чтобы подвести итоги выездных совещаний, выслушать предложения и выработать меры по решению актуальных вопросов.

Депутат Григорий Стороненков обозначил проблему жесткости воды. «С тех пор, как «Горводоканал» подключился к подземному водозабору, жесткость воды подскочила. Вследствие чего в трубах стала образовываться накипь, которая засоряет и, в конечном счете, портит оборудование», - озвучил тематику обращений избирателей парламентарий.

«В связи с тем, что качество воды в реке значительно ухудшилось, было принято решение подключить подземный водозабор. Независимая экспертиза не зафиксировала превышение нормы жесткости»,- прокомментировал ситуацию Андрей Алябьев. Однако наличие проблемы кальцинации предприятие не отрицает. «Мы изучаем новые технологии по смягчению воды, просчитываем необходимые вложения и ищем пути решения данной проблемы», - отметил главный инженер.

В свою очередь директор ПТС заметил, что из-за жесткости воды страдает отопительное оборудование. «Раньше мы проводили химическую очистку теплонагревателя раз в год. Теперь же необходимо несколько раз разбирать его и очищать от накипи», - рассказал Виктор Коростелев. По его словам, особенно остро это ощущается в отопительный сезон, так как при нагревании воды увеличивается количество отложений.

В качестве возможного решения проблемы Сергей Грахов предложил предприятию подать заявку на участие в федеральном проекте «Чистая вода». Он рассказал, что для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию и пройти экспертизу.

По итогам обсуждения руководитель муниципалитета Елена Полонская поручила составить резолюцию с проработанными вариантами по смягчению воды и произвести необходимые расчеты для участия в проекте «Чистая вода».