ЖКХ

Каждый второй россиянин старается экономить потребление электроэнергии, газа, тепла и горячей воды

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования об отношении россиян к потреблению энергоресурсов: электроэнергии, газа, тепла и горячей воды. «Каждый второй россиянин тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается экономить их потребление - 57%. Чаще за расходами энергоресурсов следят люди старших возрастов: 45-59 (56%) и старше 60 лет (71%)», - говорится в опросе, данные которого имеются в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Основной мотив регулирования потребляемых энергоресурсов - желание сэкономить деньги (79%). На втором месте стоит экономия природных ресурсов - об этом задумывается 15% россиян, что в 5 раз больше, чем четыре года назад. Экономят энергоресурсы по привычке 14% опрошенных.

Среди россиян, у которых не принято экономить энергоресурсы, треть (29%) обосновывают это тем, что они уже придерживаются ответственного потребления и тратят столько, сколько им необходимо.