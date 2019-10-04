ЖКХ

Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа

Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Псков», совместно со службами экстренного реагирования города Пскова провела учебно-тренировочное занятие с выездом на место условного происшествия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков», в ходе занятия были отработаны действия аварийной бригады при поступлении заявки о загазованности подвала многоквартирного жилого дома. Газовики провели обследование трассы подземного газопровода, выявили место его повреждения и локализовали предполагаемую аварию. Работы производились с применением специального подъемного механизма и средств индивидуальной защиты в условиях загазованности.

При участии представителей городских служб, на месте ЧП были проведены работы по условному отключению аварийного объекта от всех коммуникаций.

«Совместные учебно-тренировочные занятия позволяют максимально скоординировать действия служб экстренного реагирования, выявить и устранить возможные замечания, а также довести до автоматизма навыки, необходимые в случае реального ЧП», - отметил начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков» Алексей Нестеров.