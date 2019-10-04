ЖКХ

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах

Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какой температурный режим лучше соблюдать в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья, об этом сообщается на сайте ведомства, пишет РИА «Новости».

«Существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для здоровья. Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплый период года - 20-28 градусов», - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, при повышенной температуре воздуха в помещениях наблюдается снижение работоспособности, утомление наступает быстрее. Также увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Возрастает риск заболеть простудными заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, что связано с угнетением иммунной системы.

А холод, помимо высокого риска заболеваний острыми респираторными инфекциями (риниты, бронхиты, пневмонии, ангины), может усугубить течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету.

Низкая влажность оказывает негативное воздействие на кожу и слизистые оболочки человека - они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм. А высокая влажность, особенно вместе с высокой температурой воздуха, приводит к ухудшению общего состояния. Длительное воздействие этих факторов способствует снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и различными кожными заболеваниями.

Отмечается, что в местах с повышенной влажностью быстро появляется сырость, серая плесень, поражающая мебель, стены, потолки помещений и также отрицательно влияющая на здоровье человека, вызывая аллергические реакции, заболевания органов дыхания, вплоть до возникновения бронхиальной астмы.

В ведомстве напомнили, что обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома. А нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение может последовать административное наказание.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха: не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.