ЖКХ

Сотрудники псковского водоканала участвуют в обсуждении проекта «Значение биомассы Балтийского региона» в Тарту

Сотрудники МП города Пскова «Горводоканал» участвуют во встрече по проекту «Значение биомассы Балтийского региона», которая 9 и 10 октября проходи в Тарту (Эстония). Как сообщается на странице предприятия в Instagram, данный проект реализуется по программе трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря». В обсуждении участвуют представители Германии, Дании, Норвегии и других прибалтийских стран.

«На очистные сооружения канализации "Горводоканала" приплывает много "биомассы" из города. Обрабатывать и утилизировать ее непросто, поэтому нам очень интересно изучить опыт других стран в этом вопросе», - сообщается на странице предприятия.

Напомним, в рамках этой программы «Горводоканал» разрабатывает проект строительства станции сгущения биомассы (биологического ила) на очистных сооружениях канализации Пскова.