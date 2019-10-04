ЖКХ

Парк «Экопрома» пополнился техникой для уборки несанкционированных свалок

Парк компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО - пополнился грузовым МАЗом с грейфером.

«Это вторая такая машина в нашем техническом парке, будем использовать ее для уборки крупногабаритного мусора. Грейфер, или лепестковый захват, позволяет грузить мусор, который лежит "навалом"», - рассказал Псковской Ленте Новостей директор компании-регоператора Сергей Пайст. Он отметил, что МАЗ будет применяться при ликвидации несанкционированных свалок в муниципалитетах области. «Мы свои договорные обязательства по уборке таких свалок намерены выполнять и впредь, работы предстоит еще очень много», - отметил директор «Экопрома».

Технический парк регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области пополняется фактически ежемесячно. С начала работы в регионе «Экопром» инвестировал, в том числе и в технику, более 500 млн рублей.