ЖКХ

Псковичи могут сообщить о проблеме с утилизацией мусора на сайте «РЭО Радар»

ППК «Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, псковичи также могут сообщить о нарушении или проблеме с утилизацией мусора.

Технологическая платформа собирает жалобы и вопросы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживает общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации – круглосуточного кол-центра по телефону 8-800-600-90-08 и сайта radar.reo.ru.

Любой желающий может обратиться на «горячую линию» или сайт по вопросам сбора, переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или видео.

ППК «РЭО» будет проверять сообщения и после обработки отправлять их региональному оператору, закрепленному за определенной территорией.

Уточняется, что в системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения. При этом система подразумевает направление представителями региональных операторов информации о решении поднятых жителями проблем.

Для создания заявки необходимо нажать кнопку «Сообщить о нарушении». Затем выбрать одну из причин обращения. На следующем этапе необходимо кратко описать проблему, указать ее расположение, приложить фото и нажать кнопку «Отправить сообщение».

Обращение в системе «РЭО Радар! в течение суток проходит модерацию. Спустя 24 часа обращение принимается в работу и направляется на реализацию в компетентную инстанцию. Также оно может быть отклонено - с указанием причины.

По истечении данного срока публикуется ответ о результате работы по устранению проблемы с подтверждением решения или предложением нового срока ее устранения.