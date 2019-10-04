ЖКХ

В Псковской области стартовал очередной отбор подрядчиков для капремонта домов

Предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов стартовал в Псковской области 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в РО ФКР.

Предварительный отбор осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 1 июля 2016 года №615. Прием заявок на участие в предварительном отборе продлится до 30 октября 2019 года.

Адрес сайта электронной площадки для подачи заявок www.sberbank-ast.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (8112) 29-82-66, 29-82-18.

Окончание срока рассмотрения заявок 11 ноября 2019 года.