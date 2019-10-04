ЖКХ

«Экопром» организовал пробный вывоз мусора с Колпина

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром» вывезли с острова Колпина порядка 2,5 кубометров твердых бытовых отходов. Об этом рассказал директор компании ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«Мусора оказалось не так много, как мы ожидали. Мы, как и планировали, использовали мешковой сбор. Жители были проинформированы, им были розданы мешки и к назначенному дню они принесли их прямо к причалу», - рассказал руководитель регоператора.

Предполагается, что ТБО с острова будут вывозится с периодичностью раз в месяц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Напомним, вопрос вывоза мусора с Колпина обсуждался руководством «Экопрома» с властями Псковского района, депутатом Псковского областного Собрания Виктором Остренко.

ООО «Экопром» в Псковской области обслуживает 510 000 человек. В планах до конца года выйти на цифру 560 000 человек.