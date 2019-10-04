ЖКХ

В Пскове после обращения ОНФ к городским властям ликвидировали свалку на улице Птичьей

В Пскове после обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта к муниципальным властям убрали скопление мусора, образовавшееся после пожара на улице Птичьей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Информация о свалке поступила после того, как местная жительница Светлана Тройнова воспользовалась «красной кнопкой» на сайте ОНФ. Женщина обратилась к общественникам с просьбой о содействии в решении проблемы.

«На нашей маленькой улице находится несколько бесхозных участков, которые превращены в свалку мусора. В 2017 году улица убиралась городскими службами, но уже два года никто ничего в порядок не приводит. Большие опасения вызывают два брошенных после пожара дома», - рассказала псковичка.

На улице Птичьей располагается частный сектор. Несколько лет назад в пожаре пострадали несколько домов. Пожар потушили, но его последствия до сих пор дают о себе знать. Заброшенные обгоревшие конструкции стали местом скопления мусора и бытовых отходов. Местные жители всерьёз обеспокоены не только внешним видом территории, где они живут, но и состоянием пожарной безопасности, а также угрозой жизни детей и подростков. Ведь на заброшенных участках есть горючий мусор, который при неосторожной случайности может воспламениться и нанести вред соседним участкам. Также, по словам жителей улицы Птичьей, в весенне-летний и осенний период заброшенная территория становится местом для игр детей и подростков.

Представители ОНФ в Псковской области обратились к городским властям с просьбой исправить ситуацию. Администрация Пскова отреагировала на обращение и устранила нарушения. На данный момент свалка на улице Птичьей ликвидирована.