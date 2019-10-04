ЖКХ

После вмешательства прокуратуры в палкинском многоквартирном доме наладили освещение и уборку лестничных клеток

Прокуратура Палкинского района по обращению жителей одного из многоквартирных домов провела проверку соблюдения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства, а также условий договора управления многоквартирным домом на лестничных площадках одного из домов в Палкино в плафонах отсутствовали лампочки, а также освещение над входом в подъезды. Кроме того, не обеспечена регулярная уборка лестничных клеток.

В этой связи прокурором района в адрес директора управляющей организации внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, в настоящее время над входом в подъезд дома и на лестничных площадках организовано освещение, утвержден график и произведена уборка лестничных клеток.