ЖКХ

Около 650 обращений жителей Псковской области по вопросам сферы ЖКХ обработали операторы «Инцидент менеджмента» за месяц

За месяц около 650 обращений жителей Псковской области, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства, поступили на обработку региональным операторам программы «Инцидент менеджмент». Из них более 110 касались начала отопительного сезона в жилых помещениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Как отметили операторы программы, каждое из обращений, которое публиковалось в социальных сетях, оперативно поступало на рассмотрение органам исполнительной власти региона и соответствующих муниципалитетов. На решение каждого проблемного вопроса в среднем уходит около пяти часов.

Напомним, отопительный сезон начался в Псковской области досрочно, 23 сентября, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из-за низкой температуры воздуха в регионе и многочисленных обращений граждан районов Псковской области, которые поступали в том числе и через программу «Инцидент менеджмент».

Ежедневно региональные операторы программы обрабатывают до 60 обращений, основными темами которых является благоустройство дворов и общественных пространств, состояние дорог, сфера здравоохранения и состояние жилищно-коммунального хозяйства региона.